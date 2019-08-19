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У Зеленского извинились за «тупую овцу». И намекнули про «сама виновата»

У Зеленского извинились за «тупую овцу». И намекнули про «сама виновата»

В «Зе»-команде отреагировали на скандальную реплику своего депутата-мажоритарщика Максима Бужанского, обозвавшего журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич «тупой овцой». Как выяснили журналисты «Фразы», заявление «Слуги народа» появилось на партийной странице в Facebook.

В политсиле отметили, что считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей СМИ. Партия осудила высказывания избранного народного депутата Бужанского, а ее руководство попросило прощения у журналистки.

Вместе с тем, в партии Зеленского обратили внимание и на тот факт, что журналистка тоже была не совсем права.

«Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но довольно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам», ‒ говорится в публикации.

Как писала «Фраза», депутат от «Слуги народа» обозвал журналистку «тупой овцой».

Ранее Богдан Бенюк обозвал журналистку б...ю.

Тэги: общество, скандал, оскорбление, депутат, журналистка, извинения, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа

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