В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных

В американском сериале «Зверинец» (Zoo) в начале серий показывают кадры из Киева времен Евромайдана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на известного политолога Виктора Уколова.

По словам Уколова, евромайдановскую хронику американцы показывают в заставке перед каждой серией. Он также обратил внимание, что на кадрах присутствует украинский флаг, поэтому украинскому МИДу следовало бы отреагировать на подобные «художества» американских киношников.

«Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев причем с семизначной суммой», ‒ отметил политолог.

Сериал «Зверинец» был выпущен в 2015 году. По сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей. Биолог Джексон Оз решает выяснить причину происходящего, пока пандемия не вышла из-под контроля. Животные становятся все более изощренными, скоординированными и свирепыми. Ученому необходимо опередить эволюционные изменения загадочного вируса, иначе человечество вымрет.

Всего было выпущено три сезона, после чего сериал был закрыт. Кадры с Евромайдана появились в начале серий третьего сезона, где кратко объясняется суть происходящего.

Как писала «Фраза», Германия призвала не сравнивать Евромайдан и попытку переворота в Турции.

Ранее видный итальянский политик признал законной российскую аннексию Крыма и назвал Евромайдан «фальшивой революцией».