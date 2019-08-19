Главные новости за 19 августа 2019 года

Британцы собрали доказательства причастности российских войск к иловайской трагедии. Исследовательская группа Forensic Architecture из Великобритании собрала доказательства того, что в 2014-м году российские военные подразделения участвовали в боях под Иловайском в Украине. Исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3, который, по утверждениям британцев, в то время был на вооружении только у российской армии.

Жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе». В Киеве супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара угодила в скандал в аэропорту «Борисполь». Она бросила на землю хлеб, которым ее встречали три девушки в национальных нарядах. Спустившись с трапа самолета, Нетаньяху с женой поодошли к девушкам, которые их встречали хлебом и солью. Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на землю.

Депутат от «Слуги народа» обозвал журналистку «тупой овцой». Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский угодил в скандал. Он назвал сотрудницу издания «Новое времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». «Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем „Слуги народа“ заявила, что я ностальгирую по СССР и „временам Януковича“... Тупая овца из одиозного СМИ», — написал Бужанський в Telegram.

Синоптики предупредили украинцев о еще одном жарком ударе погоды. В Украину возвращается жара. Такой прогноз погоды дали в Гидрометцентре. Впрочем, как обещают синоптики, жаркая погода продержится недолго, и уже в четверг температура воздуха начнет спадать.

Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев. В Бориспольском районе Киевской области задержана вооруженная банда иностранцев, которая устроила налет на дом местного жителя. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что в течение субботы и воскресенья сотрудники правоохранительных органов разыскивали разбойников, ограбивших хозяина домовладения.

В Киеве известный тусовщик задул полицейских газом и выпрыгнул из окна. В Печерском районе Киева мужчина устроил конфликт, напал с газовым баллончиком на полицейских, а потом выпрыгнул с окна. Хулиганом оказался известный столичный тусовщик DJ arashman. В пресс-службе столичной полиции отметили, что к ним поступило сообщение о хулиганских действиях в доме по улице Кахи Бендукидзе в Печерском районе.

Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года. Президент США Дональд Трамп рассказал, с кем пойдет на выборы 2020 года. Американский лидер не станет менять партнера в «тандеме». Глава Белого дома заявил, что своим вице-президентом вновь видит Майка Пенса. 60-летний политик остается правой рукой Дональда Трампа и пойдет с ним на президентские выборы.