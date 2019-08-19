На Днепропетровщине бывший зек систематически насиловал дочь своей сожительницы

Бывшего заключенного, который больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, установлено, что в июне 2017 года ранее судимый за умышленное убийство гражданин, пользуясь частым отсутствием сожительницы, систематически издевался и насиловал ее 14-летнюю дочь.

С ребенком до сих пор работают психологи, а злоумышленник находится под стражей. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.