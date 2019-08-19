В Киеве известный тусовщик задул полицейских газом и выпрыгнул из окна

В Печерском районе Киева мужчина устроил конфликт, напал с газовым баллончиком на полицейских, а потом выпрыгнул с окна. Как выяснили журналисты «Фразы», хулиганом оказался известный столичный тусовщик DJ arashman.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что к ним поступило сообщение о хулиганских действиях в доме по улице Кахи Бендукидзе в Печерском районе.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но мужчина оказал им сопротивление, применив газовый баллончик. После этого хулиган выпрыгнул с окна второго этажа и получил травмы.

Правоохранители оказали мужчине необходимую помощь. По данному факту проводится проверка.

По информации «Страны», дебоширом оказался известный столичный тусовщик DJ arashman.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая под Киевом пытались зарубить полицейского топором.

Аналогичный случай произошел в конце июня в Василькове — там тоже на полицейского напали с топором.