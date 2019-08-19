Пожар в Днепре: пострадала маленькая девочка

Ночью понедельника, 19 августа, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятиэтажном доме на улице Леонида Стромцова загорелась квартира.

Как передает ГСЧС, огонь вспыхнул на первом этаже.

На место ЧП быстро прибыли спасатели, после чего прошла эвакуация жильцов подъезда – всего на улицу выбежали пятнадцать человек.

Пожар достаточно быстро удалось локализировать и потушить.

К сожалению, одна из девочек надышалась гарью. Шестилетнего ребенка гсопитализировали.

Кроме этого в больницу забрали мужчину, который заявил, что это он «поджог свою квартиру».

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как писала «Фраза», в Днепре эпично подрались две молодые девушки.