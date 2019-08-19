Британцы собрали доказательства причастности российских войск к иловайской трагедии

Исследовательская группа Forensic Architecture из Великобритании собрала доказательства того, что в 2014-м году российские военные подразделения участвовали в боях под Иловайском в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3, который, по утверждениям британцев, в то время был на вооружении только у российской армии.

Как сообщает The Guardian, исследователи в период своего расследования воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube в период боев. Эти данные планируют использовать в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека.

Ранее «Фраза» сообщала, что за время проведения АТО небольшой Иловайск в Донецкой области стал самым печально-известным городом Украины. Во второй половине августа здесь развернулось одно из самых масштабных сражений с начала антитеррористической операции на востоке страны, а о том, какие потери здесь понесли обе стороны противостояния — до сих пор достоверно неизвестно.