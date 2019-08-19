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Депутат от «Слуги народа» обозвал журналистку «тупой овцой»

Депутат от «Слуги народа» обозвал журналистку «тупой овцой»

Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский угодил в скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал сотрудницу издания «Новое времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».

«Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем „Слуги народа“ заявила, что я ностальгирую по СССР и „временам Януковича“... Тупая овца из одиозного СМИ», — написал Бужанський в Telegram, сообщает ТСН.

Этими своими словами народный избранник отреагировал на интервью Духнич с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым. Журналистка задала ему вопрос: «Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, который ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?».

«Ну, все, что вы говорите, ни для кого не секрет, — ответил Разумков и призвал судить будущих депутатов за их новыми делами и поступками. — Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых».

Духнич отреагировала на оскорбление довольно быстро: «Перед НВ ему бы извиниться... Я прочитала, улыбнулась и пошла загорать. Потому что я не глупая овца, я чертовски умная женщина и это правда очень смешно... Что-то отвечать господину Бужанскому это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь просто живет: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны», — написала Духнич на своей странице в Facebook.

«Новое время» пишет, что Бужанский в своих постах в соцсетях неоднократно заявлял, что голосовал за Партию регионов десять лет, что Янукович — хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а «майдан погубил Украину» и тому подобное.

Официальных комментариев от партии «Слуги народа» пока еще нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в 2010 году Богдан Бенюк обозвал журналистку б...ю.

Тэги: общество, политика, оскорбление, журналистка, Слуга народа

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