Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Премьер Дании рассказала, сможет ли Трамп купить Гренландию

Премьер Дании рассказала, сможет ли Трамп купить Гренландию

Премьер Дании Метте Фредериксен прокомментировала желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Как выяснили журналисты «Фразы», политик дала интервью газете Sermitsiaq.

Метте Фредериксен заявила на слухи о продаже Гренландии американцам следующее: «Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это несерьезно».

Интересно, что политик как раз прибыла в Гренландию.

Она сказала: «Правительство автономии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли».

По ее словам «такой подход полностью разделяет датское правительство».

Премьер подчеркнула: «Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты».

Cам Дональд Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию.

Президент США сказал, общаясь с американскими журналистами: «Мы говорили об этом. Она, по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира. Данная идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно».

Кроме этого, Дональд Трамп сказал, что «Дания несет финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия». По его словам, это примерно 700 миллионов долларов в год.

Как писала «Фраза», Трамп хочет купить Гренландию.

Тэги: США, мир, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, курьезы

Комментарии

Статьи

19.08.19 09:25

ЗЕбилократия против свободы слова

Автор: Александр Карпец

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
18.08.19 09:47

Не переключайтесь!

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Журналисты нашли доказательства госизмены Сергея Коровченко, которого поддерживает Юлия Тимошенко на 210 округе
17.08.19 19:29

Журналисты нашли доказательства госизмены Сергея Коровченко, которого поддерживает Юлия Тимошенко на 210 округе

Автор: «Компромат1»

Выбор редакции
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Британцы собрали доказательства причастности российских войск к иловайской трагедии

Британцы собрали доказательства причастности российских войск к иловайской трагедии
19.08.19 11:03
426
Последние новости
19.08.19 12:02

Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
19.08.19 11:27

Синоптики предупредили украинцев о еще одном жарком ударе погоды
19.08.19 11:03

Британцы собрали доказательства причастности российских войск к иловайской трагедии
19.08.19 10:36

Депутат от «Слуги народа» обозвал журналистку «тупой овцой»
19.08.19 10:25

Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
19.08.19 09:13

Премьер Дании рассказала, сможет ли Трамп купить Гренландию
19.08.19 08:08

Под Киевом водитель умер «на руках» у полицейских
Фото и Видео
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе»
В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе»
В сеть «слили» расшифровку переговоров экипажа А321, севшего на кукурузное поле
В сеть «слили» расшифровку переговоров экипажа А321, севшего на кукурузное поле
На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену
На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар»
В Киеве убили и расчленили женщину
В Киеве убили и расчленили женщину
В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе»
В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе»
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.