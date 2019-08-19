Премьер Дании рассказала, сможет ли Трамп купить Гренландию

Премьер Дании Метте Фредериксен прокомментировала желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Как выяснили журналисты «Фразы», политик дала интервью газете Sermitsiaq.

Метте Фредериксен заявила на слухи о продаже Гренландии американцам следующее: «Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это несерьезно».

Интересно, что политик как раз прибыла в Гренландию.

Она сказала: «Правительство автономии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли».

По ее словам «такой подход полностью разделяет датское правительство».

Премьер подчеркнула: «Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты».

Cам Дональд Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию.

Президент США сказал, общаясь с американскими журналистами: «Мы говорили об этом. Она, по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира. Данная идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно».

Кроме этого, Дональд Трамп сказал, что «Дания несет финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия». По его словам, это примерно 700 миллионов долларов в год.

Как писала «Фраза», Трамп хочет купить Гренландию.