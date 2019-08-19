Под Киевом водитель умер «на руках» у полицейских

Днем воскресенья, 18 августа, на трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский возле Борисполя произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут полицейские остановили Kia за обгон на перекрестке, а водитель машины умер при проверке документов.

Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что автомобиль остановили между железнодорожной станцией «Переяславская» и селом Яблоневое. Выйдя из машины, водитель начал искать документы, после чего упал на землю и умер.

Копы говорят, что оказывали ему первую помощь и вызвали медиков, но приехавшие врачи лишь зафиксировали смерть мужчины.

Также в сообщении говорится, что на заднем сидении авто нашли «лекарства, которые используются при сердечных заболеваний», приехавшая на место ЧП жена водителя подтвердила, что ее муж страдал хроническими болезнями сердца.

Подробности ЧП сейчас выясняются.

Как писала «Фраза», на Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену.

Ранее в Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию.