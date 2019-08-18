Главные новости за 17-18 августа 2019 года

В ГСЧС рассказали подробности смертельного пожара в одесской гостинице «Токио Стар». В ГСЧС раскрыли некоторые детали масштабного пожара в одесском отеле «Токио Стар», в результате которого погибли 9 и пострадали 10 человек. Подробности трагедии были озвучены во время брифинга в Одессе, видеозапись которого опубликовали в соцсетях.

Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли 8 человек. Свои мысли глава государства изложил в социальной сети Facebook.

В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе». В Интернете появилось видео дерзкого побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь». Запись с камеры видеонаблюдения «слили» в сеть через сообщество «Антикоррупционная платформа».

Американский миллиардер рассказал, сколько денег наворовал Порошенко за годы президентства. Американский миллиардер Сэм Кислин рассказал журналистам о масштабах хищений, которые якобы совершил Петр Порошенко за годы своего президентства. Шокирующие цифры были озвучены во время интервью изданию «Страна».

В Генпрокуратуре рассказали, что сделали с наркобароном Амосом Дов Сильвером после поимки. Из Украины депортировали знаменитого «короля наркоинтернета» Амоса Дов Сильвера, ранее задержанного в Умани после дерзкого побега в Борисполе. Об этом в сети микроблогов Twitter сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

В Киеве стреляли в переполненном «Портер пабе». В Голосеевском районе Киева произошел инцидент со стрельбой. Виновниками происшествиям стала компания пьяных неадекватов, учинившая дебош в переполненном заведении «Портер паб».

На Шулявке отчаянный мужчина убил собственную жену. На Шулявке в Киеве произошел смертельный инцидент. Возле детсада № 654 мужчина лишил жизни собственную супругу, после чего попытался убить себя.