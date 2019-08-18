Американский миллиардер рассказал, сколько денег наворовал Порошенко за годы президентства

Американский миллиардер Сэм Кислин рассказал журналистам о масштабах хищений, которые якобы совершил Петр Порошенко за годы своего президентства. Как выяснили журналисты «Фразы», шокирующие цифры были озвучены во время интервью изданию «Страна».

По словам советника экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, он приехал в Украину с целью встретиться с новым руководством страны и обсудить вопрос уголовного преследования экс-главы государства Петра Порошенко.

«Сейчас против него идет расследование, но при этом прокуроре (Луценко ‒ ред.) никакого результата не будет. Он ‒ свой человек в «семье», ‒ отметил Сэм Кислин, добавив, что «Порошенко и Луценко ‒ коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег».

«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию „Центрэнерго“ было выведено от 700 до 800 млн. долларов», ‒ заявил миллиардер, которого называют «врагом Порошенко № 1».

Как писала «Фраза», суд разрешил проверить правдивость Порошенко на детекторе лжи.

Ранее стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР.