На Николаевщине жестоко убили бойца ВСУ

В городе Первомайске Николаевской области жестоко убили военнослужщего. Как выяснили журналисты «Фразы», тело погибшего со следами ножевых ранений было найдено в реке Южный Буг.

Как передают «Украинские новости» со ссылкой на областную прокуратуру, правоохранителям быстро удалось установить личность погибшего ‒ им оказался 40-й отдельной артиллерийской бригады (40 ОАБр), которая дислоцируется в Первомайске.

По фокту убийства военного начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины. Принимаются меры к установлению лиц, совершивших преступление.

Как писала «Фраза», на Харьковщине буквально искромсали ножом бойца ВСУ.

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