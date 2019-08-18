В Генпрокуратуре рассказали, что сделали с наркобароном Амосом Дов Сильвером после поимки

В воскресенье ночью, 18 августа из Украины депортировали знаменитого «короля наркоинтернета» Амоса Дов Сильвера, ранее задержанного в Умани после дерзкого побега в Борисполе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в сети микроблогов Twitter сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

По словам пресс-секретаря, израильского наркобарона отправили прямым рейсом на историческую родину из все того же аэропорта «Борисполь», где ранее Дов Сильвер умудрился сбежать от конвоиров.

Раскрыть детали депортации Лариса Сарган пообещала позже.

Как писала «Фраза», в «Борисполе» из-под носа СБУ ускользнул «король наркоинтернета».

Позднее в Умани таки поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах».