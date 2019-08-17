Увеличилось число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар»

В Одессе в гостинице «Токио Стар» нашли тело еще одного погибшего. Как выяснили журналисты «Фразы», число жертв масштабного пожара увеличилось до девяти человек.

Как передает ГСЧС Украины, труп погибшего был обнаружен в 14-12 во время проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в отеле «Токио Стар» стали 8 человек, еще 10 ‒ пострадали.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Одессе. По словам президента, причиной пожара стали «преступноая халатность, игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, а также пренебрежительное отношение к человеческой жизни».

Гава государства выразил уверенность, что ответственность за гибель людей будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре, а еще и собственник отеля.