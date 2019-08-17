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В Умани поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах»

В Умани поймали беглого наркобарона Дов Сильвера. Не обошлось без «оборотней в погонах»

Сотрудники СБУ смогли вычислить местонахождение и задержать гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, совершившего побег во время экстрадиции из киевского аэропорта «Борисполь». Как выяснили журналисты «Фразы», беглого наркобарона нашли в Черкасской области, где он хотел «залечь на дно».

Как передает пресс-центр СБУ, в самое ближайшее время он Дов Сильвер таки будет экстрадирован в Израиль в соответствии с действующим законодательством.

По информации журналиста Юрия Бутусова, беглеца задержали в Умани сегодня в 9 утра.

В свою очередь, троих горе-сотрудников СБУ, которые содействовали побегу наркобарона, задержало Государственное бюро расследований.

Как писала «Фраза», в «Борисполе» из-под носа СБУ ускользнул «король наркоинтернета».

Тэги: Борисполь, общество, гражданин, СБУ, наркотики, Израиль, оборотни в погонах, аэропорт, экстрадиция, Черкасская область, криминал, Умань, наркобарон, наркобизнес, новости Украины, ГБР

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