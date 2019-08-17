Зеленский рассказал, кто ответит за смертельный пожар в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли 8 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли глава государства изложил в социальной сети Facebook.

По словам президента, к трагедии привели «преступноая халатность, игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, а также пренебрежительное отношение к человеческой жизни».

Гава государства выразил уверенность, что ответственность за гибель людей будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре, а еще и ее собственник.

«Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы», ‒ отметил Зеленский, добавив, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и «требованиям справедливости, поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни».

Президент также принес соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей за самоотверженную борьбу с огнем.

Как писала «Фраза», в Одессе при масштабном пожаре погибли сразу 8 человек, еще 10 ‒ пострадали.

Ранее Зеленский отреагировал на гибель четырех морских пехотинцев в зоне ООС.