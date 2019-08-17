Стало известно, за какие «грязные делишки» экс-глава СБУ Грицак может угодить в тюрьму

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против экс-главы СБУ Василия Грицака. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «24 канал», ссылаясь на информацию агентства «Интерфакс».

По данным СМИ, досудебное расследование начато по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, его первым заместителем Павлом Демчиной и другими высокопоставленными «чекистами». Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что в НАБУ по поводу возможной незаконной деятельности Грицака обратился адвокат Козак. Он пожаловался на злоупотребление служебным положением, получение правоохранителями взятки и внесение неправдивой информации в официальные документы.

Пока что подозрения никому не выдвигались. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и проверки.

Отмечается, изначально в НАБУ не хотели вести дело против экс-главы СБУ, однако Соломенский райсуд города Киева обязал детективов начать расследование.

Как писала «Фраза», Грицак не смог ответить на вопрос, чем епископ Гедеон угрожал национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в СБУ начались интересные телодвижения и резко всплыл Хорошковский.