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На Волыни заживо похоронили избитого мужчину

На Волыни заживо похоронили избитого мужчину

В городке Нововолынск Волынской области двое молодых людей едва не убили своего знакомого. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники сначала пытали свою жертву, после чего похоронили заживо.

Как пишет «КП», 54-летний потерпевший заявил правоохранителям, что поссорился со своими приятелями, которые почти в два раза моложе его. Те его избили, связали, заклеили рот скотчем и бросили в машину, после чего вывезли на местный террикон.

На терриконе его начали избивать и пытать ножом. По словам правоохранителей, планов зарезать, судя по глубине порезов, у преступников не было ‒ они хотели мучить свою жертву.

Сообщается, что в ходе пыток отморозки отобрали у потерпевшего паспорт и банковские карточки, а также сумку с вещами и деньгами, после чего сбросили мужчину в канаву, а сверху засыпали землей и мусором.

Спустя несколько часов, когда уже стемнело, связанный мужчина смог освободиться от веревок и выбраться наверх. В отделение полиции он добрался к часу ночи. Злоумышленников задержали уже через пару часов.

Против 29-летнего и 30-летнего местных жителей открыли уголовное производство сразу по четырем статьям: разбой, похищение официальных документов по корыстным мотивам, незаконное завладение паспортом и незаконное лишение свободы человека.

Как писала «Фраза», удивительный случай в Ивано-Франковске. Младенец ожил, когда его уже собирались похоронить.

Ранее иностранные журналисты заживо похоронили Джорджа Сороса.

Тэги: пытки, общество, похороны, избиение, регионы, криминал, похищение человека, Волынская область, новости Украины, Нововолынск

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