Стала известна точная дата дебюта Усика в супертяжах. Осталось узнать соперника

Дебютный бой украинского боксера Александра Усика в тяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил промоутер спортсмена Эдди Хирн.

При этом, по его словам, соперник определится на следующей неделе.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Instagram менеджер боксера Эгис Климас. По его словам, дебютный поединок Усика в супертяжах пройдет на Wintrust Arena в Чикаго.

Как сообщала "Фраза", Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.

6 августа СМИ сообщили, что Усик и Такам достигли договоренности о проведении боя 12 октября на арене Wintrust Arena.

Назывались даже суммы, которые заработают соперники.

Однако 12 августа стало известно, что Карлос Такам подписал контракт с новым промоутером Джо Дегуардией из компании Star Boxing, что поставило под сомнение его участие в октябрьском поединке.