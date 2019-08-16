«Просто развернулся и убежал»: В «Борисполе» из-под носа СБУ ускользнул «король наркоинтернета»

Основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass Амос Дов Силвер сбежал от украинских правоохранителей перед экстрадицией в Израиль. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло вечером 15 августа.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на израильские СМИ, 15 августа Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля выслать злоумышленника домой, где ему грозит наказание за различные преступные деяния.

Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту «Борисполь» с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор. В результате наркоторговец сбежал.

По некоторым данным, Силвер сбежал через Duty Free после того как полиция Израиля не успела прислать свое сопровождение для него.

Однако пресс-секретарь украинской Пограничной службы Андрей Демченко заявил в комментарии изданию, что в зону Duty Free Силвер не мог попасть, так как не проходил пограничный контроль на выезд.

Когда и каким образом злоумышленнику удалось бежать, пограничникам не известно.

В итоге силовики вынуждены были разыскивать Силвера по аэропорту с фотографией, сделанной за минуты до его исчезновения. Правоохранители уверяют, что скоро задержат беглеца.

Израильская полиция заявила, что контактировала с украинскими коллегами и следила за попытками задержать Силвера.

В свою очередь, пресс-секретарь Национальной полиции Украины заявил журналистам, что Силвером занималась Служба безопасности Украины.

Информацию о побеге иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Израиль журналистам «Фразы» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Киева. В частности, как сообщается, беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте.

15 августа 2019 года должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по статье о побеге из мест лишения свободы или из-под стражи УК Украины.

На данный момент ведутся первоочередные следственные действия.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе СБУ, по данному факту назначено служебное расследование.

Сотрудники, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции и отвечали за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Сейчас они предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБУ.

Отмечается, что оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

Между тем, по данным Страна.ua, за Дов Сильвером, известным как «король наркоинтернета», не уследили сотрудники Службы безопасности Украины, которые вели его дело и сопровождали в аэропорту. На стойке проверки багажа у одного из силовиков нашли нож в ручной клади, и тот начал доказывать, что имеет право перевозить такие вещи. «В суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать», — рассказал источник издания.

Как сообщала «Фраза», 21 января 2010 года в Запорожье обвиняемый, находясь под стражей в помещении суда, совершил побег.

27 апреля 2012 года под Киевом по пути из суда из-под стражи сбежал опасный преступник.

23 июня 2018 года в Киеве из-под стражи во время конвоирования сбежал мошенник-рецидивист.

31 января 2019 года в Смеле Черкасской области из помещения районного суда сбежал подсудимый.