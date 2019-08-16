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Главные новости за 16 августа 2019 года

Главные новости за 16 августа 2019 года

Стало известно имя нардепа, которому неизвестные «чеченцы» обожгли плечо экскрементами. Народным депутатом, на которого сегодня в Киевской области совершили нападение неизвестные, оказался Виталий Куприй. Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

В аннексированном Крыму продолжают гибнуть люди. В аннексированном Россией Крыму погибли два дайвера. ЧП произошли всего за одну неделю.

Синоптики пообещали украинцам балдежную погоду в начале следующей недели. Погода в начале следующей недели, 19-20 августа, должна порадовать украинцев. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок. На Харьковском шоссе в Киеве произошла страшная авария. Тут на большой скорости столкнулись машины Lanos и Volkswagen.

Настырным ученым удалось заснять еще одно очень редкое животное на горе Килиманджаро. Зоологи из Германии сняли на видео редчайшую антилопу, которую ученым не удавалось обнаружить много лет. Речь идет о танзанийском дукере.

Трамп хочет купить Гренландию. Президент США Дональд Трамп задумал купить часть Дании – остров Гренландия. Об этом пишет Wall Street Journal.

Тэги: Киев, общество, мир, политика, наука, Дональд Трамп, новости Украины

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Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

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