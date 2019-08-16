Синоптики пообещали украинцам балдежную погоду в начале следующей недели

Погода в начале следующей недели, 19-20 августа, должна порадовать украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что если на выходных будет прохладно и мокро, то со следующей недели дожди стихнут, немного потеплеет.

Днем будет 25-30 тепла, а ночью плюс 12-18. Будет небольшая облачность, так что должно обойтись без жары и духоты.

По всей стране должно быть без осадков.

Как писала «Фраза», жителям Киева и области пообещали прохладные и дождливые выходные.