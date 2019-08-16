В России мужчина получил огромный срок… за оскорбительное письмо судье

Какой-то странный судебный процесс завершился в российской Перми. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина получил шестнадцать лет и четыре месяца тюрьмы за оскорбление судьи.

Местная прокуратура сообщает, что два года назад он уже получил восемнадцать лет за торговлю наркотиками.

Бандит не согласился с приговором и написал судье письмо, которое сочли оскорбительным, после чего открыли уголовное дело за неуважение к суду.

Также теперь он должен заплатить штраф в четыреста тысяч рублей.

Как писала «Фраза», Аллу Пугачеву могут арестовать из-за ее же наглости.