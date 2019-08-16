В аннексированном Крыму продолжают гибнуть люди

В аннексированном Россией Крыму погибли два дайвера. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошли всего за одну неделю.

Как пишут российские СМИ, ранее один любитель экстремального погружения погиб во время подводной охоты в Черноморском районе, а его товарищ получил травмы.

Недавно же погиб дайвер в районе мыса Тарханкут.

Также местные спасатели сообщают о гибели пятидесятилетнего мужчины: его машина Chevrolet Niva упала в двухсотметровое ущелье на мысе Меганом.

Как писала «Фраза», в аннексированном Крыму утонули две именитые спортсменки.