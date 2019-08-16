Неизвестные на евробляхах напали на народного депутата под Киевом, – СМИ

Сегодня, 16 августа, в Киевской области неизвестные совершили нападение на народного депутата Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, полицейские области и столицы ищут подозреваемых, мужчину и женщину.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники, на территории Киевской области объявлен план-перехват. Правоохранители ищут серый автомобиль Opel Vectra на еврономерах WJN ST 35. На территории Киевской области объявили план-перехват.

Правоохранители просят, если вы видели машину, подходящую по описанию, обязательно сообщить на «102».

Отметим, что на данный момент неизвестно ни имя народного депутата, на которого было совершено нападение, ни его состояние.

Какая-либо информация о мотивах преступления также отсутствует.

Как сообщала «Фраза», 30 апреля 2018 года в самом центре Киева был избит народный депутат Украины Мустафа Найем.

Позже стало известно, что двое из трех человек, избивавших Найема, оказались гражданами России, один — гражданином Украины. При этом все они чеченской национальности.

1 мая брат пострадавшего Маси Найем сообщил, что после перенесенной операции Мустафа не может нормально разговаривать, пить и есть. Пищу он принимает только через трубочку. А также периодически теряет сознание.

Вскоре в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент конфликта между Найемом и 5 мужчинами, один из которых наносит несколько ударов в область лица.