Землю предложили превратить в деталь гигантского телескопа

Астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета предложил использовать атмосферу Земли в качестве линзы для гигантского телескопа, который ученый назвал «терраскопом». Как выяснили журналисты «Фразы», по задумке ученого, атмосфера планеты будет изгибать и фокусировать свет от далеких небесных тел, направляя его на зеркало космического корабля, удаленного от Земли на расстояние 1,5 миллиона километров.

Как сообщает Lenta.ru, это должно позволить собирать больше света от объектов, которые невозможно изучать с помощью ныне существующих телескопов. Такие данные, в частности, позволят выявлять детали экзопланет, например, горные цепи или облака.

Впрочем, некоторые астрономы раскритиковали идею Киппинга. По их мнению, ее нельзя осуществить из-за сложности в блокировании нежелательного света от самой Земли до размытия изображений из-за разницы в преломлении лучей, попадающих в атмосферу на разных высотах.

Однако другие исследователи считают, что эта идея заслуживает дальнейшего изучения.

Как сообщала «Фраза», 25 апреля 1990 года на шаттле «Дискавери» был выведен на орбиту Земли орбитальный телескоп Hubble, благодаря которому астрономы смогли увидеть то, что не было доступно человеческому глазу ранее.