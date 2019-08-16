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Одесских полицейских уличили в попытках давления на судью Дмитрия Запорожана, — СМИ

Одесских полицейских уличили в попытках давления на судью Дмитрия Запорожана, — СМИ

Вокруг одесской полиции разгорается скандал. Как выяснили журналисты издания «Апостроф», судью Пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрия Запорожана полицейские пытаются принудить к даче «нужных» показаний относительно январского ДТП, виновником которого он якобы был. Об этом сообщает From-ua.com.

По версии следствия, в январе Запорожан за рулем Mercedes ML250 повредил припаркованный во дворе на Французском бульваре Nissan и скрылся с места происшествия. Со своей стороны, Дмитрий Запорожан заявил, что ДТП фейковое — его выдумали для шантажа и вымогательства.

По словам судьи, группа неизвестных вымогает от него оплатить «долг» за то самое ДТП, произошедшее 25 января 2019 года. Причем составленная по собственному усмотрению калькуляция варьировалась от 1,5 до 5 тысяч долларов. Отказавшись платить, судья начал получать телефонные звонки с угрозами «отвезти в лес и заставить рыть самому себе могилу».

В мае произошел инцидент с полицейскими, которые попытались силой вытащить судью из машины, в которой кроме него находилась его бывшая супруга и малолетние дети. Потребовали поехать с ними для дачи показаний, признать вину и выплатить компенсацию, несмотря на то, что производство по делу о ДТП к тому моменту было закрыто. После отказа сесть в авто судью попытались усадить в него силой: толкали, пытались схватить и заломить руки, били по спине и голове.

«Блокировали машину жены, так сильно хлопнули дверью, что едва не повредили ноги сыну, который попытался выйти. Фактически меня пытались отвезти в неизвестном направлении и, учитывая, что раньше я получал угрозы физической расправы за непогашение несуществующего долга, я засомневался, что передо мной сотрудники полиции. Я испугался за детей, бывшую жену и самого себя», — рассказал Дмитрий Запорожан.

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