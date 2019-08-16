Грымчак перешел в категорию подозреваемых

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрениях заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» Игорю Овдиенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом НАБУ сообщает на своей официальной странице в Facebook.

По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере, что квалифицировано правоохранителями по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

В случае признания вины подозреваемых им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время на данный момент неизвестно, когда им будет избрана мера пресечения.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США.

Позже стало известно, что на противоправные действия со стороны чиновника удалось выйти в ходе расследования покушения на народного депутата Татьяну Чорновол в конце 2013 года.