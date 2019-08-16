Трамп хочет купить… Гренландию

Президент США Дональд Трамп задумал купить часть Дании – остров Гренландия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет Wall Street Journal.

Газета ссылается на свой источник в администрации главы Белого дома.

В публикации говорится, что Дональд Трамп много раз «спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию». Теперь он хочет заполучить самый большой остров в мире.

Отмечается, что президент США «с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике».

Газета пишет, что «Дональд Трамп попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта».

При этом отмечается, что часть советников поддержали такую идею, назвав ее «экономически целесообразной».

Сообщается также, что в прошлом мае «Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка отменилась из-за ситуации в Иране».

Как писала «Фраза», Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский.