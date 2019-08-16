Членам ОИК № 210 в Прилуках грозит срок за невыполнение решения суда, полиция открыла уголовное производство, - СМИ

Согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда, избирательная комиссия 210-го округа в Прилуках должна была рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в одномандатном избирательном округе, составить протокол с пометкой «Уточненный» и транспортировать его в ЦВК не позже 12 часов 16 августа 2019 года , однако решение суда до сих пор не выполнено, вместо этого председатель ОИК совершила ряд правонарушений, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает «Открытая Украина».

«Подобные действия окружной избирательной комиссии повлекут за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет», — сообщает доверенное лицо одного из кандидатов Кантур.

Кроме того, стало известно, что в ходе ночного заседания глава окружной избирательной комиссии Соколовская, ранее судимая , покушалась на жизнь одного из членов ОИК, который отказался участвовать в ее «играх» и проводить действия со списками избирателей, о которых не было речи в официальном письме центральной избирательной комиссии, за что Соколовская также будет привлечена к уголовной ответственности.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.

«Сегодня ночью, во время заседания ОИК, в рамках которого, члены комиссии должны были выполнить решение Шестого апелляционного административного суда, на избирательном округе № 210 с центром в г.Прилуки Черниговской области произошел конфликт, после того, как один из членов избирательной комиссии назвал действия Соколовской и большинства, купленного Коровченко, незаконными и, влекущими за собой уголовную ответственность , глава ОИК оттолкнула члена комиссии в груду разбитого стекла, вследствии чего человек получил увечия, а наблюдатели были вынуждены вызвать скорую и наряд полиции», — рассказал один из наблюдателей и добавил, — Вместо мирного заседания и скорейшего окончания работы ОИК в рамках Закона, мы наблюдаем как Коровченко продолжает действовать методами из 90-х, переступать через Закон, толкать людей на преступления и раздавать команды «своим» членам ОИК срывать заседание и любыми способами не выполнять решение суда«.

Как сообщили наблюдатели , во время заседания Соколовская стала вести себя неадекватно и ставить на голосование вопросы, которые не имеют отношения к постановлению, которое выдала Центральная избирательная комиссия.

«Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух письмо ЦИК и выполнила все необходимые требования, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась продолжить попытки фальсифицировать выборы в пользу своего „хозяина“ Коровченко. Несогласные члены ОИК попытались остановить ее физически, заблокировав двери», — сказано в сообщении от наблюдателей.

Согласно информации, на территории ОИК также были найдены неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Что это за документы и каким образом они попали в ОИК еще предстоит разобраться следствию.

Ранее сообщалось, что в судебном порядке было доказано, что Коровченко сфальсифицировал выборы на одном из участков на 210 округе.