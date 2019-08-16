Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Членам ОИК № 210 в Прилуках грозит срок за невыполнение решения суда, полиция открыла уголовное производство, - СМИ

Членам ОИК № 210 в Прилуках грозит срок за невыполнение решения суда, полиция открыла уголовное производство, - СМИ

Согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда, избирательная комиссия 210-го округа в Прилуках должна была рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в одномандатном избирательном округе, составить протокол с пометкой «Уточненный» и транспортировать его в ЦВК не позже 12 часов 16 августа 2019 года , однако решение суда до сих пор не выполнено, вместо этого председатель ОИК совершила ряд правонарушений, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает «Открытая Украина».

«Подобные действия окружной избирательной комиссии повлекут за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет», — сообщает доверенное лицо одного из кандидатов Кантур.

Кроме того, стало известно, что в ходе ночного заседания глава окружной избирательной комиссии Соколовская, ранее судимая , покушалась на жизнь одного из членов ОИК, который отказался участвовать в ее «играх» и проводить действия со списками избирателей, о которых не было речи в официальном письме центральной избирательной комиссии, за что Соколовская также будет привлечена к уголовной ответственности.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.

«Сегодня ночью, во время заседания ОИК, в рамках которого, члены комиссии должны были выполнить решение Шестого апелляционного административного суда, на избирательном округе № 210 с центром в г.Прилуки Черниговской области произошел конфликт, после того, как один из членов избирательной комиссии назвал действия Соколовской и большинства, купленного Коровченко, незаконными и, влекущими за собой уголовную ответственность , глава ОИК оттолкнула члена комиссии в груду разбитого стекла, вследствии чего человек получил увечия, а наблюдатели были вынуждены вызвать скорую и наряд полиции», — рассказал один из наблюдателей и добавил, — Вместо мирного заседания и скорейшего окончания работы ОИК в рамках Закона, мы наблюдаем как Коровченко продолжает действовать методами из 90-х, переступать через Закон, толкать людей на преступления и раздавать команды «своим» членам ОИК срывать заседание и любыми способами не выполнять решение суда«.

Как сообщили наблюдатели , во время заседания Соколовская стала вести себя неадекватно и ставить на голосование вопросы, которые не имеют отношения к постановлению, которое выдала Центральная избирательная комиссия.

«Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух письмо ЦИК и выполнила все необходимые требования, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась продолжить попытки фальсифицировать выборы в пользу своего „хозяина“ Коровченко. Несогласные члены ОИК попытались остановить ее физически, заблокировав двери», — сказано в сообщении от наблюдателей.

Согласно информации, на территории ОИК также были найдены неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Что это за документы и каким образом они попали в ОИК еще предстоит разобраться следствию.

Ранее сообщалось, что в судебном порядке было доказано, что Коровченко сфальсифицировал выборы на одном из участков на 210 округе.

Тэги:

Комментарии

Статьи

15.08.19 09:22

Экономическая Зе-программа: дерибан недодерибаненного

Автор: Александр Карпец

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
15.08.19 17:39

Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Под Ковром: как выглядит лицо «Слуги народа» в Энергодаре
15.08.19 14:41

Под Ковром: как выглядит лицо «Слуги народа» в Энергодаре

Автор: Сергей Овчинников, «Антикор»

Выбор редакции
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Михайличенко и его штаб в «Динамо»: почему именно эти тренеры?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 15 августа 2019 года

Главные новости за 15 августа 2019 года
15.08.19 19:03
2249
Последние новости
16.08.19 06:03

Членам ОИК № 210 в Прилуках грозит срок за невыполнение решения суда, полиция открыла уголовное производство, - СМИ
15.08.19 23:25

Астрономы заявили, что Юпитер «сожрал» одну из недоразвитых планет
15.08.19 20:51

В СМИ «слили» первые результаты вскрытия тела миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна
15.08.19 20:22

В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы
15.08.19 19:54

У Зеленского готовятся презентовать уникальный бренд для Украины
15.08.19 19:27

В Британии сообщили о новой жертве отравления в Солсбери
15.08.19 19:03

Главные новости за 15 августа 2019 года
Фото и Видео
В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы
В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы
В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы
В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы
Их нравы: африканцы выпотрошили могилу своего коллеги ради униформы (18+)
Их нравы: африканцы выпотрошили могилу своего коллеги ради униформы (18+)
Появилось видео, как Конор Макгрегор ударил старика в ирландском пабе
Появилось видео, как Конор Макгрегор ударил старика в ирландском пабе
Недалеко от офиса Зеленского в Киеве провалился асфальт
Недалеко от офиса Зеленского в Киеве провалился асфальт
Чайки «подбили» самолет Москва – Симферополь. Горящий борт сел в кукурузном поле
Чайки «подбили» самолет Москва – Симферополь. Горящий борт сел в кукурузном поле
Черное море в Одессе внезапно... почернело
Черное море в Одессе внезапно... почернело
Пришлось «зашивать рты»: в СБУ рассказали подробности операции по задержанию Грымчака
Пришлось «зашивать рты»: в СБУ рассказали подробности операции по задержанию Грымчака
В нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет… Билла Клинтона
В нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет… Билла Клинтона
Под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном
Под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном
Эпичная перестрелка наркоторговцев и полиции в США попала на видео
Эпичная перестрелка наркоторговцев и полиции в США попала на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.