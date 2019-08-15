В СМИ «слили» первые результаты вскрытия тела миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна

Появились первые результаты вскрытия тела миллиардера Джеффри Эпштейна,который якобы покончил жизнь самоубийством в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По словам источников, патологоанатомы обнаружили у Эпштейна несколько сломанных шейных позвонков и деформацию подъязычной кости.

Такое происходит в случае самостоятельного повешения, особенно у пожилых людей. Но гораздо чаще подобная картина характерна для случая, когда человека убивают, повесив насильственно.

Как писала «Фраза», в нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет... Билла Клинтона.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.