У Зеленского готовятся презентовать уникальный бренд для Украины

На международном IT-форуме, который пройдет в Запорожье 27 сентября будет представлен «бренд цифрового государства». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам советника президента Михаила Федорова, Украина станет не аутсорсинговой страной, а «государством, которое создает продукты в сфере информационных технологий».

Мероприятие, которое будет проводиться при поддержке офиса украинского лидера, будет поделено на три части. Гости смогут принять участие в дискуссиях, а также послушать лекции и изучить экспонаты в выставочной зоне.

Ранее Владимир Зеленский объявил о грядущей «цифровизации Украины». Президент призвал сделать «Украину страной в смартфоне», чтобы все граждане могли при помощи мобильных устройств участвовать в принятии политических решений, а также представлять свои идеи властям.

Как писала «Фраза», Зеленский запустил механизм проведения электронных выборов и переписи населения.