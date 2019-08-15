В Британии сообщили о новой жертве отравления в Солсбери

В Скотленд-Ярде сообщили о новой жертве резонансного отравления в Солсбери. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался... сотрудник правоохранительных органов.

Как передает RT со ссылкой на полицию Лондона, полицейский, прибывший по вызову к дому Сергея Скрипаля, получил дозу «нервно-паралитического вещества».

Сообщается, что следы этого вещества были найдены во взятом на анализ образце крови правоохранителя.

Личность же пострадавшего сотрудника полиции не раскрывается по его просьбе.

В Скотленд-Ярде этого копа назвали жертвой отравления в Солсбери.

Как писала «Фраза», в деле об очередном отравлении в Солсбери появились пикантные детали.

Ранее под Солсбери была совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших.