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Главные новости за 15 августа 2019 года

Главные новости за 15 августа 2019 года

Стали известны некоторые подробности задержания Грымчака. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В частности, как сообщается, задержанные требовали взятку в сумме $1,1 млн от предпринимателя в обмен на «содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства». Они были задержаны при получении части средств в размере $480 тыс.

Пришлось «зашивать рты»: в СБУ рассказали подробности операции по задержанию Грымчака. Операция по разоблачению и задержанию заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака длилась больше месяца. Она началась, когда подозреваемому и его помощнику Игорю Овдиенко передали первую часть взятки в размере $600 тыс. Как сообщает СБУ, «эти деньги фигуранты конвертировали в подконтрольных им валютных обменниках.

Грымчака задержали благодаря делу о покушении на Татьяну Чорновол, – адвокат. Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на народного депутата Татьяну Чорновол. По данным СМИ, благодаря этому правоохранители смогли провести негласные следственные действия. «Есть уголовное производство, оно было по статье 115, то есть покушение на убийство. И так дело было до 2019 года. В 2019 году наши талантливые следователи ГПУ или кто-то берет — и в пределах этого дела добавляет эпизод для того, чтобы просто получить разрешение на НСРД, — рассказала юрист. — Оно называется «покушение на Татьяну Чорновол, а также умышленные действия должностных лиц МинТОТ, направленные на завладение чужими денежным средствами, путем введения в заблуждение или злоупотребления доверием».

«Динамо» назначило нового главного тренера. Фанаты снова приуныли. Киевское «Динамо» определилось с новым главным тренером. Как сообщили в пресс-службе столичного гранда, им стал хорошо всем знакомый Алексей Михайличенко. Он уже тренировал «Динамо» в 2002-2004 годах. За этот период киевляне дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. В 2004 году был бесславно уволен после домашнего поражение от турецкого «Трабзонспора» в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Пришедший на его место Йожеф Сабо тогда выиграл выездной поединок и вывел команду в следующий этап турнира.

Недалеко от офиса Зеленского в Киеве провалился асфальт. В самом центре Киева на улице Лютеранской, 23 в четверг, 15 августа, провалился асфальт. Тут появилась огромная яма. Приехавшие на место ЧП коммунальщики не исключают дальнейший обвал проезжей части. Инцидент произошел около девяти утра, когда тут уже ездили автомобили. К счастью, никто не пострадал.

За 100 грн в Украине можно приобрести «манифест» стрелка из Крайстчерча, убившего 51 человека, – Bellingcat. В Украине опубликовали переведенный «манифест» австралийского массового убийцы Брентона Тарранта. По данным расследовательской группы Bellingcat, сторонник «стрелка из Крайстчерча» создал украиноязычный канал в Telegram, в котором публикуются материалы неонацистского содержания и пропаганда насилия. Администратор этого же канала, имя которого, как и название, не указывается, договорился о выпуске бумажных копий украинского перевода манифеста стрелка. К июню, согласно сообщениям на канале, у администратора была первая коробка с книгами, получившими название «Велика заміна».

Под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном. Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома в Вишневом Киевской области. В этот момент его мама в состоянии алкогольного опьянения спала в квартире. Как сообщает глава пресс-службы Национальной полиции Киевской области Николая Жуковича, происшествие случилось во второй половине дня 14 августа. Выпавшего малыша заметили соседи и разбудили пьяную женщину.

Черное море в Одессе внезапно... почернело. Вода в Черном море возле одесского пляжа в Лузановке приобрела черный оттенок. При этом вода имеет неприятный гнилой запах. Пахнет залежалыми водорослями, но самих растений при этом у берега не видно. Несмотря на черный оттенок и гнилой запах, отдыхающие продолжают купаться в море.

На окраине Киева «рванула» маршрутка. Напали конкуренты? Утром четверга, 15 августа, на окраине Киева возле станции метро «Лесная» произошло ЧП. Тут полностью сгорела маршрутка «Богдан», которая курсировала в Бровары и обратно. Водители машин услышали хлопок, после чего увидели пламя, охватившее маршрутку. В момент ЧП она была пустой, поэтому никто не пострадал. Сам водитель успел выбежать из огня.

Дожди и прохлада: синоптики поведали о погоде в Украине на выходные. В ближайшие выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится прохладная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики также предупредили о дождях: осадки ожидаются на западе страны и в восточных регионах. Днем будет 21-26 тепла, а ночью плюс 10-15. Традиционно на несколько градусов теплее будет на юге и в Крыму.

В нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет… Билла Клинтона. У покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна нашли очень странный портрет экс-президента США Билла Клинтона. Картину обнаружили в нью-йоркском доме извращенца. Как пишет СМИ, публикующее фото странного портрета, на нем Билл Клинтон изображен в синем платье и женских туфлях, находясь при этом в овальном кабинете Белого дома.

Чайки «подбили» самолет Москва – Симферополь. Горящий борт сел в кукурузном поле. Утром четверга, 15 августа, в Подмосковье произошло ЧП. Тут стая чаек «сбила» самолет А321 «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в аннексированный Симферополь. Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский». После того как борт набрал высоту, испуганные птицы взлетели вслед за ним – некоторые попали в двигатели, после чего началось возгорание.

Компания Microsoft призналась в прослушке пользователей. Компания Microsoft официально подтвердила, что может прослушивать своих пользователей. Изменилась «политика конфиденциальности». Ттеперь Microsoft имеет право «анализировать информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator».

Тэги: взятка, ФК Динамо (Киев), Юрий Грымчак, футбол, авиакатастрофа, коррупция, Генеральная прокуратура Украины, мир, СБУ, политика, задержание, спорт, криминал, Алексей Михайличенко, Билл Клинтон, Татьяна Чорновол, Национальное антикоррупционное бюро, новости Украины

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