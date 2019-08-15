«Динамо» назначило нового главного тренера. Фанаты снова приуныли

Киевское «Динамо» определилось с новым главным тренером. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичного гранда, им стал хорошо всем знакомый Алексей Михайличенко.

Он уже тренировал «Динамо» в 2002-2004 годах. За этот период киевляне дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. В 2004 году был бесславно уволен после домашнего поражение от турецкого «Трабзонспора» в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Пришедший на его место Йожеф Сабо тогда выиграл выездной поединок и вывел команду в следующий этап турнира.

В последнее время Михайличенко занимал должность спортивного директора клуба.

Одним из ассистентом Миихайличенко будет Вадим Евтушенко, с остальными кандидатурами новый наставник определится позже.

Отметим, что фанаты киевского клуба без особого оптимизма восприняли эту новость, ведь они надеялись, что команду возглавит либо Юрий Вернидуб, либо же кто-то из иностранцев.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне с поста главного тренера «Динамо» был уволен Александр Хацкевич, из-за чего болельщики клуба не скрывали своей радости.