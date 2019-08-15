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В НАБУ наглядно показали схему действий Грымчака, которые привели к его задержанию

В НАБУ наглядно показали схему действий Грымчака, которые привели к его задержанию

Национальное антикоррупционное бюро Украины описало детали схемы по получению неправомерной выгоды заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком и его помощником. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, как сообщается, по данным следователей, представитель частной фирмы пожаловался Грымчаку на проблему относительно гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия. На это обращение чиновник сообщил, что за денежное вознаграждение в размере $100 тыс., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. Якобы он может обратиться к заместителю Генпрокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь может обеспечить принятие необходимого судебного решения.

В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. Вторая часть в сумме $30 тыс. им была передана 14 августа 2019 г.

В во время одной из бесед с Грымчаком представитель фирмы также рассказал ему о прохождении сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия» относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн.

Участники коррупционной схемы заявили, что указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

«По результатам проведенных у задержанных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019 г, а также часть полученной ранее», — заключают в НАБУ.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США.

Тэги: взятка, суд, Юрий Грымчак, коррупция, политика, криминал, Национальное антикоррупционное бюро, новости Украины

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