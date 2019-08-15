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Грымчака задержали благодаря делу о покушении на Татьяну Чорновол, – адвокат

Грымчака задержали благодаря делу о покушении на Татьяну Чорновол, – адвокат

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на народного депутата Татьяну Чорновол. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, благодаря этому правоохранители смогли провести негласные следственные действия.

«Есть уголовное производство, оно было по статье 115, то есть покушение на убийство. И так дело было до 2019 года. В 2019 году наши талантливые следователи ГПУ или кто-то берет — и в пределах этого дела добавляет эпизод для того, чтобы просто получить разрешение на НСРД, — рассказала юрист в комментарии «Украинской правде». — Оно называется «покушение на Татьяну Чорновол, а также умышленные действия должностных лиц МинТОТ, направленные на завладение чужими денежным средствами, путем введения в заблуждение или злоупотребления доверием».

Эту информацию также подтверждает разрешение суда на обыск квартиры Грымчака, обнародованное его женой Анной.

В документе указан номер уголовного производства. Под этим номером управление спецрасследований Генпрокуратуры действительно расследует покушение на убийство Татьяны Черновол. Производство было открыто в феврале 2014 года, подозрения в нем объявлены 3 лицам.

Последнее судебное решение в этом производстве, опубликованное в публичном реестре, было подписано 12 июля 2019 года. Тогда еще в материалах говорилось только о нападении, упоминаний о мошенничестве, за которое якобы задержали Грымчака, в решении нет.

Источник издания в ГПУ подтвердил, что Грымчак действительно фигурирует в производстве по Татьяне Черновол. Якобы во время расследования нападения правоохранители получили информацию о новом преступлении.

При этом, подчеркивают в ведомстве, подозреваемые по делу Чорновол не связаны с «мошенничеством» Грымчака..

Между тем, как сообщает theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко требовали у гражданина Сахно С. И. $1 млн за влияние на чиновников КГГА и Министерства культуры в обмен на разрешение на начало строительства на земельном участке, отнесенном к историко-культурному наследию.

Незадолго до задержания, 8 августа, Грымчак получил от гражданина Святненко Н. А. $50 тыс. за якобы принятие судьями Верховного суда необходимого решения. По неподтвержденным данным, средства передавались через доверенное лицо Грымчака — Алексея Гетьмана. Все трое фигурантов разделили эти деньги поровну.

Наконец, адвокат Грымчака в комментарии телеканалу «112 Украина» заявила, что вместо денег у Грымчака обнаружили календарики. Денежных средств там было — ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, — нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики«, — рассказала юрист.

Также она опровергла информацию о том, что вместе с Гримчаком задержан его помощник. Игорь Овдиенко, по ее словам, «просто гражданин», пенсионер с инвалидностью второй группы.

Кроме того Матяш добавила, что решение суда об обыске у Грымчака было получено почему-то в Чернигове.

 

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США.

Напомним, в конце 2013 года неизвестные избили журналистку, активистку Евромайдану Татьяну Чорновол. По ее словам, она поворачивала к себе в село Гора, когда заметила за собой слежку. Она резко повернула назад в Борисполь. Но машина начала ее прижимать. После чего ее машину несколько раз ударили кузовом. Она остановилась. Из машины выбежали двое, разбили стекло и принялись ее избивать.

Тэги: взятка, Юрий Грымчак, коррупция, политика, задержание, покушение, криминал, Татьяна Чорновол, новости Украины

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