Астрономы заявили, что Юпитер «сожрал» одну из недоразвитых планет

Юпитер поглотил одну из соседних планет-зародышей. Как выяснили журналисты «Фразы», за 4,5 миллиарда лет он буквально «сожрал» планетезималь.

Об этом заявила международная группа астрономов, сообщает издание Science Alert.

В ходе работы была проанализирована информация с зонда Juno – тот изучал гравитационное поле Юпитера.

На ее основании удалось изучить внутреннюю структуру планеты.

Исследователи установили, что «ядро представляет собой фрагментированные твердые породы, смешанные с пузырями газообразного водорода». Ученые говорят, что «на ранних этапах в недрах должна накапливаться большая часть тяжелых элементов, создавая компактное плотное ядро».

Они поясняют, что, «когда протопланета начинает притягивать газ, не существует твердых частиц, которые могли бы сформировать переходные слои между ядром и менее плотными слоями газового гиганта, однако недра Юпитера не соответствуют этой картине».

Таким образом, астрономы пришли к выводу: «Размытость» ядра вызвана столкновением Юпитера с другим большим небесным телом на ранних стадиях формирования Солнечной системы».

По их словам, «лобовой удар разрушил изначально компактное ядро и смешал тяжелые элементы с оболочкой из газов, а такое же могло произойти и с Сатурном».

Как писала «Фраза», астрономы нашли двойник Меркурия, а также обнаружили планету, на которой есть вода.