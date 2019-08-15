В ООН подсчитали количество детей-рабов в мире. Цифра получилась внушительная

По данным Организации объединенных наций, в мире насчитывается 152 млн детей-рабов. Как выяснили журналисты «Фразы», среди несовершеннолетних невольников 64 миллиона девочек и 88 миллионов мальчиков, практически половине из них от 5 до 11 лет.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет спецдокладчика ООН по вопросу о современных формах рабства Урмилы Бхоола, в общей сложности в трудовом рабстве находится почти каждый десятый ребенок, а в наименее развитых странах этот показатель гораздо выше — страдает каждый четвертый в возрасте от 5 до 17 лет.

Случаи разрешенной детской работы в докладе не учитываются, однако цифры включают в себя использование детей для наркоторговли и принудительные ранние браки. По словам Бхоола, «для того, чтобы вовлечь детей в торговлю запрещенными веществами, на них давят психологически, угрожают, применяют насилие и накачивают наркотиками».

«Для детского брака характерен подневольный труд в домашнем хозяйстве, в то время как подневольный брак зачастую ведет к сексуальному рабству», — добавила спецдокладчик, подчеркнув, что в подобных отношениях состоят почти 5,7 млн детей.

Первое место по этому показателю заняли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на втором — Африки. При этом именно Африка находится на первом месте по общим показателям детского труда.

В ООН подчеркнули, что детское рабство «усугубляет и закрепляет порочный круг нищеты, слабого здоровья, неграмотности и беспомощности».

Как сообщала «Фраза», в 2018 году Украина заняла в рейтинге 49-е место из 167 стран в рейтинге The Global Slavery Index. По данным экспертов, в Украине сегодня 286 тысяч «современных рабов». То есть, 6,4 человека на тысячу людей.