За 100 грн в Украине можно приобрести «манифест» стрелка из Крайстчерча, убившего 51 человека, – Bellingcat

В Украине опубликовали переведенный «манифест» австралийского массового убийцы Брентона Тарранта. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным расследовательской группы Bellingcat, сторонник «стрелка из Крайстчерча» создал украиноязычный канал в Telegram, в котором публикуются материалы неонацистского содержания и пропаганда насилия.

Как сообщает «Новое время», администратор этого же канала, имя которого, как и название, не указывается, договорился о выпуске бумажных копий украинского перевода манифеста стрелка. К июню, согласно сообщениям на канале, у администратора была первая коробка с книгами, получившими название «Велика заміна».

С тех пор, согласно сообщениям на канале, бумажные копии украинского перевода манифеста были проданы «заинтересованным читателям» за 100 гривен за книгу. В одном посте даже упоминается «иностранный покупатель».

Этот же человек поделился украинским переводом манифеста стрелка из американского Эль-Пасо через два дня после нападения, в результате которого погибли 22 человека.

Кроме того, как отмечается, создатели канала националистической организации Карпатська Січ в Telegram открыто призывают своих членов приобретать книгу «Велика заміна».

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2019 года в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) четыре националиста совершили нападения на местные мечети, в результате чего погиб 51 человек. Одним из нападавших был австралиец Брентон Таррант.

По данным российских СМИ, в своем «манифесте» он упоминал Украину, которую якобы посещал. В частности, Таррант якобы заявил: «Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там».