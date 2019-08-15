На окраине Киева «рванула» маршрутка. Напали конкуренты?

Утром четверга, 15 августа, на окраине Киева возле станции метро «Лесная» произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут полностью сгорела маршрутка «Богдан», которая курсировала в Бровары и обратно.

Как передает «Информатор», водители машин услышали хлопок, после чего увидели пламя, охватившее маршрутку. В момент ЧП она была пустой, поэтому никто не пострадал. Сам водитель успел выбежать из огня.

Люди говорят, что это нападение конкурентов. Дескать, атаки на их транспорт происходили и ранее.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве загорелась маршрутка: появилось видео.