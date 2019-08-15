Дожди и прохлада: синоптики поведали о погоде в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится прохладная погода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики также предупредили о дождях: осадки ожидаются на западе страны и в восточных регионах.

Днем будет 21-26 тепла, а ночью плюс 10-15. Традиционно на несколько градусов теплее будет на юге и в Крыму.

В Киеве обещают сухие выходные без дождей.

Небольшое потепление прогнозируется с начала следующей недели.

Как писала «Фраза», Киев снова может подтопить.