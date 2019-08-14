Елену Зеленскую призвали «надавить» на своего мужа

Специалист по Украине из американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Хэринг обратилась к супруге президента Владимира Зеленского с несколькими просьбами. Как выяснили журналисты «Фразы», первую леди попросили уделить больше внимания защите прав журналистов и активистов, а также повлиять на президента, чтобы он назначал на госдолжности больше женщин.

Как передает «Лига», в своем открытом обращении к Елене Зеленской американка отметила, что сейчас никто не думает, что жена президента «пойдет дальше банальных речей о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах».

Хэринг призвала первую леди «удивить нас», сделав права журналистов и гражданских активистов своей главной темой.

Кроме того американка обратила внимание Зеленской, что в окружении ее мужа нет женщин.

«Безусловно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин», ‒ написала Мелинда Хэринг.

Как писала «Фраза», жена Зеленского прокоментировала скандальный репост в соцсети.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского опозорилась в Канаде, грубо нарушив дресс-код.