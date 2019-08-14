В Киеве посреди Днепра произошла смертельная авария

В Киеве на участке Днепра между мостом Метро и мостом Патона произошла смертельная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь по вине нетрезвого капитана не разминулись яхта с моторной лодкой.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, мужчина, будучи пьяным, управлял моторкой, на борту которой находились пассажиры. В какой-то момент горе-капитан совершил на большой скорости опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась параллельным курсом, в результате чего и произошло фатальное столкновение.

Сообщается, что врезультате ЧП пассажир моторной лодки получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался.

В свою очередь, владелец моторной лодки пытался скрыться с места происшествия, однако в позднее был задержан сотрудниками водной полиции.

Виновнику происшествия грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Как писала «Фраза», одессит, потопивший судно в Будапеште, засветился в аналогичном инциденте в Нидерландах.

Ранее в сети появилось видео столкновения катеров в Будапеште.