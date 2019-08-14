Стало известно имя нового главного тренера киевского «Динамо»

Руководство киевского «Динамо» уже определилось с новым наставником команды после увольнения Александра Хацкевича. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило популярное интернет-издание Football.ua.

По данным СМИ, главным тренером киевского клуба станет Алексей Михайличенко, в настоящее время занимающий должность спортивного директора «Динамо».

Сообщается, что уже завтра, 15 августа, о назначении Михайличенко будет объявлено официально, после чего он приступит к работе.

В 2002-2004 годах Алексей Михайличенко уже возглавлял «Динамо», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз Кубок Украины.

Как писала «Фраза», «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов в первом же раунде.

Позднее Александр Хацкевич прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги чемпионов и намекнул на свою отставку.