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Стало известно имя нового главного тренера киевского «Динамо»

Стало известно имя нового главного тренера киевского «Динамо»

Руководство киевского «Динамо» уже определилось с новым наставником команды после увольнения Александра Хацкевича. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило популярное интернет-издание Football.ua.

По данным СМИ, главным тренером киевского клуба станет Алексей Михайличенко, в настоящее время занимающий должность спортивного директора «Динамо».

Сообщается, что уже завтра, 15 августа, о назначении Михайличенко будет объявлено официально, после чего он приступит к работе.

В 2002-2004 годах Алексей Михайличенко уже возглавлял «Динамо», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз Кубок Украины.

Как писала «Фраза», «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов в первом же раунде.

Позднее Александр Хацкевич прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги чемпионов и намекнул на свою отставку.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, футбол, общество, столица, тренер, спорт, Игорь Суркис, Алексей Михайличенко, Динамо, Александр Хацкевич, новости Украины

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