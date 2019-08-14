Дело «Роттердам+» подрывает репутацию антикоррупционных органов, ‒ Андрей Бузаров

Делом «Роттердам+» детективы НАБУ продемонстрировали свою некомпетентность и подрывают репутацию антикоррупционных органов. Как передает «Укррудпром», об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров в блоге для интернет-издания Economistua.

«Тут весь Facebook смеется над главным обвинительным аргументом НАБУ о том, что уголь в Украину по роттердамской формуле возили не из Роттердама. Как оказалось, детективы НАБУ, которые более двух лет расследуют формулу „Роттердам+“, так и не удосужились с ней ознакомиться. И на полном серьезе считали, что уголь нужно было ...возить из Роттердама. Хотя в постановлении НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016 „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии“ ни о каких поставках из Роттердама речь не идет», — написал Бузаров.

Эксперт подчеркнул, что в методологии ценообразования, утвержденной НКРЭКУ, речь шла о ценовом индексе АРІ2, используемом во многих странах Европы для расчета прогнозной оптовой рыночной цены, а никак не для фактического импорта угля.

По мнению юриста, подобная некомпетентность детективов НАБУ подрывает репутацию не только бюро, но и всей антикоррупционной системы страны.

«Подобные дела (а скорее проделки) лишь ухудшают и без того подорванную репутацию антикоррупционной системы Украины. По всей видимости, антикоррупционная реформа нуждается в реформировании, как бы смешно или печально это не звучало», — написал Бузаров.

Напомним, 8 августа НАБУ сообщило, что детективы бюро не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле «Роттердам +» попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах, в результате чего промышленные потребители, бюджетная сфера, предприниматели и другие без основания переплатили за электроэнергию минимум 18,87 млрд грн.

По мнению экспертов, введение формулы «Роттердам+» спасло угольную отрасль от кризиса и обеспечило справедливые цены в энергетике. А председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно свыше 10 млрд. гривен.