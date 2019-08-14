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В конце августа любителей собак ждут «Золотая пектораль», «Злато скифов» и «София Киевская»

В конце августа любителей собак ждут «Золотая пектораль», «Злато скифов» и «София Киевская»

Уникальная возможность увидеть сразу бóльшую половину пород собак, существующих в мире, выпадет поклонникам братьев меньших 23-24-25 августа 2019 года в Киевском Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, п-ны №№ 2,3, ст. м. «Левобережная»). Как выяснили журналисты «Фразы», в эти дни Кинологический Союз Украины традиционно проведет Международные выставки собак всех пород «Золотая пектораль», «Злато скифов» и «София Киевская» (начало в 10.00).

В этом году состоялась главное событие для кинологического сообщества Украины, которое укажет направление и темп работы на ближайшее пятилетие для всей отечественной кинологии в целом и КСУ частности, — нам впервые выпала честь проводить Мировое Дог Шоу в столице нашего государства Киеве в 2024 году. Это — историческое действо, ожидаемое не только представители кинологического сообщества, но и всеми украинцами, любящими и ценящими собак. Этих уникальных существ, которые тысячелетиями шли рядом с человеком и всегда были преданными помощниками и друзьями. Событие непременно станет отличным стимулом для дальнейшего стремительного развития украинской кинологии. Тем более что Украина входит в первую десятку сильнейших кинологических стран мира, чем может гордиться наша держава.

Августовские международные выставки собак — это настоящее торжество для почитателей братьев наших меньших, эксклюзивное кинологическое шоу, где будут представлены лучшие собаки Украины и зарубежья почти 200 пород. Около пяти тысяч участников из разных стран планеты, большой «собачий подиум» почти из трех десятков рингов, на которых, как всегда, авторитетные всемирно известные судьи из 15 государств оценят экстерьерные качества братьев меньших грандиозного собачьего конкурса красоты.

Дог шоу своим выставочным «меню», как всегда, порадуют и гурманов, и широкую аудиторию любителей усолапохвостых. В программе: состоится награждение лучших украинских собак по результатам нынешних Всемирного и Европейского Чемпионатов «Национальная гордость Украины»; для поклонников экзотического и спортивного дрессировки —показательные выступления по различным видам кинологического спорта; молодежь покажет свои таланты в конкурсе «Юный хендлер»; чемпионаты различных пород; тренировочное тестирование на собаку помощника или терапевта; шоу-программы; показательный урок канистерапии для «особых» деток, красочный и веселый Майданчик дружбы, конкурс «Детский рисунок» для всей детворы; и, конечно, финальная с национальной изюминкой мизансцена с главным конкурсом «Best in Show» раскроет интригу, кто же из элитных собак покорит кинологический Олимп. И впервые в истории киевских САСІВ будет избираться абсолютный победитель выставочного уикенда среди победителей трех выставок. Все это создаст атмосферу праздника для каждого, кто посетит выставки.

Генеральный партнер выставок — компания «Royl Canin Украина». Информационные партнеры — журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза».

Вход для людей с ограниченными возможностями (нужен удостоверяющий документ) и детей до 7 лет бесплатный.

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