Главные новости за 14 августа 2019 года

Невакцинированные дети 1 сентября не смогут пойти в школу, — Супрун. Невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы, наряду с другими учениками. Исключение может быть сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания относительно вакцинации. В ходе пресс-конференции 14 августа министр здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что «ст. 15 закона Украины „О защите населения от инфекционных заболеваний“ говорит, что детям, которые не получили прививки по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается».

Кабмин в очередной раз изменил порядок выплаты субсидий. Кабинет Министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Соответствующее постановление было принято на заседании 14 августа. Новый порядок предусматривает, что получатели смогут самостоятельно выбирать банк, в котором хотят получать выплаты. Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В Кабмине дали понять, что при Гройсмане Кличко никто не уволит. Кабинет министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения городского головы Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук. «Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал Рябчук.

«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента. Юмористическая студия «Квартал 95» впервые пошутила над своим бывшим лидером Владимиром Зеленским. Артисты во вторник, 13 августа, выступили в Одессе. Президента Украины сыграл участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, для этого он даже специально надел себе парик.

Фанаты «Динамо» ликуют. Хацкевич уволен. Киевское «Динамо» осталось без главного тренера. Как сообщили в пресс-службе столичного гранда, сегодня, 14 августа, Александр Хацкевич был уволен с занимаемой им должности. Вместе с белорусским специалистом в отставку был отправлен весь его тренерский штаб. Последней каплей владельцев клуба стал вчерашний вылет «Динамо» из Лиги чемпионов.

Суд разрешил проверить правдивость Порошенко на детекторе лжи. Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Теперь необходимо заручиться его согласием. Как сообщает Государственное бюро расследований, разрешение на допрос с применением детектора лжи суд предоставил в производстве о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Разозленный женой киевлянин... ограбил ларек с мороженым. Ночью среды, 14 августа, в Киеве на улице Шумского, 3г (Березняки) произошло курьезное ЧП. Тут мужчина ограбил ларек с мороженым. Накануне он поссорился с женой. После взлома холодильника сработала сигнализация и на место инцидента тут же приехала частная охрана, которая нашла лом и самого сладкоежку.

Сельская свадьба на Закарпатье завершилась массовым отравлением людей. На Закарпатье произошло массовое отравление людей. ЧП случилось на свадьбе в селе Слобода. Тут праздновали 190 человек, а 29 из них отравились. Среди пострадавших — восемь детей.

Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то спадет жара. В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наконец-то спадет надоевшая всем жара. Уже в четверг, 15 августа, существенно похолодает. Вообще синоптики прогнозируют, что сегодняшний день станет последним жарким этим летом.

Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей. Корпорацию Facebook уличили в прослушивании своих клиентов при помощи специально нанятых работников. По данным СМИ, речь идет о нескольких сотнях подрядчиков, которые занимались прослушиванием и расшифровкой звуковых сообщений, записанных пользователями. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными из опасений потерять работу, Facebook занималась расшифровкой аудиофайлов, записанных и отправленных в своем мессенджере.

Два театра отменили выступления Пласидо Доминго после обвинений в сексуальных домогательствах. Оперный театр Сан-Франциско и Филадельфийский оркестр отменили выступления знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго. Это связано с обвинениями относительно сексуальных домогательств в его адрес. Лос-Анджелесский оперный театр, который возглавляет Доминго, намерен провести проверку по факту случившегося.

Ученые составили список продуктов для курильщиков и любителей выпить. Группа ученых из Дании составила список продуктов, которые стоит употреблять курильщикам и любителям выпить алкоголь. В публикации говорится, что любителям сигарет и трубок, а также алкоголя следует сделать упор на продукты, которые богаты флавоноидами.

Ученые утверждают, что сумели воссоздать духи, которыми пользовалась сама Клеопатра. Ученые Гавайского университета в Маноа утверждают, что сумели воссоздать запах популярных древнеегипетских духов. По их мнению, именно таким ароматом пользовалась царица Клеопатра более 2000 лет назад. В ходе раскопок на месте древнего города Тмуит исследователи обнаружили руины дома торговца парфюмерией и сосуды, где содержались остатки духов. В результате химического анализа были установлены их ингредиенты. Это позволило воссоздать два аромата, которые упоминались в исторических источниках, — мендезианский и метопианский.