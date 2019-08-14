Невакцинированные дети 1 сентября не смогут пойти в школу, – Супрун

Невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы, наряду с другими учениками. Как выяснили журналисты «Фразы», исключение может быть сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания относительно вакцинации.

Как сообщает «Новое время», в ходе пресс-конференции 14 августа министр здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что «ст. 15 закона Украины „О защите населения от инфекционных заболеваний“ говорит, что детям, которые не получили прививки по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается».

«Это также было подтверждено Верховным судом, который подтвердил, что садики и школы имеют право не допускать невакцинированных детей», — заявила Супрун, подчеркнув, что с лета 2017 года в Украине продолжается вспышка кори, унесшая жизни 39 человек.

Кроме того, в Украине низкий уровень вакцинации от дифтерии как среди детей, так и среди взрослых. «В условиях коллектива невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. И именно поэтому каждый раз с началом учебного года количество больных инфекционными болезнями резко возрастает», — объяснила министр.

В связи с усложненной эпидемической ситуацией Минздрав и Министерство образования и науки призвали родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые прививки.

В соответствии с Национальным календарем прививок, дети до 6 лет должны пройти вакцинацию против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Как сообщала «Фраза», в Украине продолжает бушевать корь. Хуже всего ситуация обстоит в Киеве, где за одну неделю заболели сразу сорок человек.